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Дальнее зарубежье 15.03.2021 23:15

Брюссель начинает юридическое разбирательство в связи с нарушением Лондоном договоренностей по Brexit

Еврокомиссия запустила юридическую процедуру разбирательства в отношении Великобритании, так как усмотрела в ее действиях нарушение соглашения о Brexit, сообщают в понедельник европейские СМИ.

Дело касается решения Лондона на полгода перенести старт контроля за рядом товаров в Северной Ирландии. На такой шаг британская сторона пошла в одностороннем порядке, не консультируясь с Брюсселем.

В Еврокомиссии обещали ответить на эту инициативу, используя юридические механизмы. Ранее в марте Брюссель заручился поддержкой стран-членов ЕС по этому вопросу.

Теперь Европейская комиссия надеется, что Лондон согласится на двусторонние консультации по вызвавшему споры вопросу. Цель Брюсселя - вместе с британской стороной решить проблему до конца месяца.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]