Брюссель начинает юридическое разбирательство в связи с нарушением Лондоном договоренностей по Brexit

Еврокомиссия запустила юридическую процедуру разбирательства в отношении Великобритании, так как усмотрела в ее действиях нарушение соглашения о Brexit, сообщают в понедельник европейские СМИ.
Дело касается решения Лондона на полгода перенести старт контроля за рядом товаров в Северной Ирландии. На такой шаг британская сторона пошла в одностороннем порядке, не консультируясь с Брюсселем.
В Еврокомиссии обещали ответить на эту инициативу, используя юридические механизмы. Ранее в марте Брюссель заручился поддержкой стран-членов ЕС по этому вопросу.
Теперь Европейская комиссия надеется, что Лондон согласится на двусторонние консультации по вызвавшему споры вопросу. Цель Брюсселя - вместе с британской стороной решить проблему до конца месяца.
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