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Дальнее зарубежье 16.03.2021 22:27

NatWest привлекают к уголовной ответственности за отмывание денег в Британии

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании возбудило уголовное дело в отношении британского банка NatWest Group Plc (бывший Royal Bank of Scotland), подозреваемого в несоблюдении требований законодательства о борьбе с отмыванием денег.

В сообщении британского финрегулятора говорится, что поводом для возбуждения дела стало обращение со средствами, депонированными на счетах одного из клиентов NatWest, зарегистрированного в качестве юридического лица в Великобритании. Предполагаемые нарушения имели место в период с 11 ноября 2011 года по октябрь 2016 года. NatWest был проинформирован об этом расследовании в июле 2017 года.

FCA утверждает, что на счета клиента поступали все более крупные денежные вклады. По данным регулятора, было внесено порядка 365 млн фунтов стерлингов ($507,5 млн), в том числе 264 млн фунтов наличными. NatWest, как отмечается, не подверг эти операции должной проверке.

Банк сотрудничает со следствием, говорится в сообщении FCA.

"NatWest Group очень серьезно относится к своей обязанности принимать меры для предотвращения отмывания денег третьими лицами и поэтому на протяжении многих лет вкладывает значительные средства в развитие систем и механизмов контроля для борьбы с финансовыми преступлениями", - следует из заявления банка.

Процесс должен начаться 14 апреля.

Котировки акций NatWest снижаются во вторник на 1,7%. С начала текущего года рыночная стоимость банка упала более чем на 10% и составляет сейчас около 23,1 млрд фунтов. Фондовый индекс FTSE 100 прибавил около 5% за этот период.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, NATWEST, РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]