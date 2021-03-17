Мировые продажи предметов искусства упали на 22% в 2020 году - эксперты

Мировые продажи предметов искусства в 2020 году упали на 22% по сравнению с годом ранее, составив $50,1 млрд, однако гибкость рыночных игроков способствовала развитию инновационных подходов к покупке и продаже, что позволило ограничить масштаб спада и может привести к переформированию рынка в дальнейшие годы, следует из ежегодного доклада Art Basel and UBS Global Art Market Report.

Темпы падения продаж в минувшем году были существенными, но не сравнятся с сокращением на 36% в 2009 году, в период глобального финансового кризиса, следует из доклада.

Одним из факторов относительной устойчивости рынка является то, что многие обеспеченные покупатели не ощутили существенного экономического ущерба в период пандемии, говорит основатель исследовательской компании Art Economics и автор доклада Клэр Макэндрю.

Благосостояние миллиардеров выросло на 32% (против падения на 45% в 2009 году), следует из доклада. При этом среди менее обеспеченных людей были те, кто "продолжили работать и зарабатывать, при этом не имея прежних статей расходов", отмечает Макэндрю.

"Это сыграло на руку рынку искусства в том плане, что у людей были время и деньги", - говорит эксперт.

Продажи в прошлом году сократились во всех регионах как на публичном рынке аукционов (на 30%), так и в частном дилерском бизнесе (на 20%), отмечается в докладе, где также сказано, что 28% из 920 опрошенных галерей сократили персонал в 2020 году. Занятость в ведущих аукционных домах, согласно подсчетам, снизилась на 13%.

Рынок искусства в 2020 году пережил этап цифровизации. Онлайн-продажи предметов искусства выросли вдвое в минувшем году, достигнув рекордных $12,4 млрд, при этом рыночная доля сектора увеличилась до 25% по сравнению с 9% годом ранее.

Так, 49% состоятельных коллекционеров совершали покупки через онлайн-аукционы, 47% - через онлайн-залы галерей (Online viewing rooms, OVR), 45% - на онлайн-выставках, говорится в докладе.

По словам Макэндрю, подавляющее большинство владельцев галерей и директоров говорят, что, вероятно, продолжат реализовывать стратегии работы в режиме онлайн, разработанные в период пандемии, "несмотря на то, что хотят организовывать мероприятия, когда они возобновятся".

Между тем дилеры отмечают, что основной объем онлайн-продаж был обеспечен за счет уже имеющихся клиентов. Согласно докладу, на долю новых покупателей пришлось 32% онлайн-продаж галерей по сравнению с 57% в 2019 году.

В докладе говорится, что 54% галерей потеряли прибыль в 2020 году, тогда как 28% неожиданно сумели ее увеличить, а 18% отчитались о стабильном показателе. Рост прибыли в основном был связан с существенным сокращением расходов.