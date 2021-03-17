Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0232 RUR   0.0233 GBR   2.3619 TRY   0.2268

Цена на нефть

16.03 $/bbl   WTI 64.80 -0.59 Brent 68.39 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Регион 17.03.2021 19:12

Омбудсмен Армении считает необходимым создать в Сюникской области на юге страны демилитаризованную зону

В граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области на юге Армении необходимо создать демилитаризованную зону, считает омбудсмен республики Арман Татоян.

Как сообщает пресс-служба президента, Татоян представил свою данную концепцию в среду на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном.

В свою очередь Саркисян заявил, что между Арменией и Азербайджаном официально не осуществлена делимитация и демаркация границ, что означает, что процесс определения государственных границ с правовой точки зрения на данный момент не определен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОБЛАСТЬ, ОМБУДСМЕН, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]