Омбудсмен Армении считает необходимым создать в Сюникской области на юге страны демилитаризованную зону

В граничащей с Азербайджаном и Ираном Сюникской области на юге Армении необходимо создать демилитаризованную зону, считает омбудсмен республики Арман Татоян.

Как сообщает пресс-служба президента, Татоян представил свою данную концепцию в среду на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном.

В свою очередь Саркисян заявил, что между Арменией и Азербайджаном официально не осуществлена делимитация и демаркация границ, что означает, что процесс определения государственных границ с правовой точки зрения на данный момент не определен.