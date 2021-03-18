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Карабахский конфликт 18.03.2021 14:11

Новые фантазии Саргсяна о Карабахе

Действующие власти Армении должны уйти в отставку, другого пути нет, заявил экс-президент Армении Серж Саргсян.

"Капитулянты должны уйти. Народ должен выбрать прогосударственное правительство, которое должно усердно работать для повышения уровня безопасности страны и благосостояния граждан. Другого пути и альтернативы нет", - сказал Саргсян собравшимся у здания суда в Ереване своим многочисленным сторонникам.

"Я не оставлю "политический окоп", я вообще не оставляю окопы. Своим жизненным путем я доказал, что могу с легкостью уступить должность, во имя армянского народа могу уступить целую власть, но я никогда не оставлю окоп, который защищает армянскую государственность", - отметил Саргсян.

По его словам, два года назад против него "было сшито уголовное дело, в рамках которого мне выдвинули нелепое обвинение и дело направили в суд".

Касаясь карабахской войны, Саргсян сказал: "Потребовалась целая кровавая война, огромные жертвы (…), чтобы глаза нашего народа раскрылись, чтобы люди поняли намерения и сущность этих властей".

Саргсян также выступил с новым посланием и заявил, что то, что осталось от Карабаха никогда не будет в составе Азербайджана.

В четверг в суде первой инстанции возобновилось заседание по делу Сержа Саргсяна.

4 декабря 2019 года СК Армении сообщил о том, что Саргсяну предъявлено обвинение.

Источник сообщал, что Саргсян, занимая пост президента Армении, организовал в 2013 году хищение суммы в размере 489 млн 160 тыс. 310 драмов (свыше $1 млн) путем растраты государственных средств группой чиновников.

Экс-президенту Армении предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст. 38-179 ("Соучастие в присвоении или растрате в особо крупных размерах") Уголовного кодекса Армении. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят еще несколько человек, в том числе бывший министр сельского хозяйства Серго Карапетян, владелец компании "Флеш" Барсег Бегларян, а также бывший чиновник министерства сельского хозяйства Геворк Арутюнян.

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Тэги: САРГСЯН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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