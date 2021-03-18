В Киеве с 20 марта вводится карантин на три недели

Из-за стремительного распространения коронавируса в столице городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение с 20 марта ввести суровые карантинные ограничения, сообщил мэр Виталий Кличко во время брифинга в четверг.

"С 00:00 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит суровые карантинные ограничения, потому что нужно спасать здоровье и жизнь людей", - сказал мэр.

По его словам, карантин в Киеве ориентировочно продлится три недели. "Будет запрещена работа заведений культуры, будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. Работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что под запрет подпадает также проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.

Кроме того, столичный мэр подчеркнул, что будет запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также - присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

"Последнее касается также и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве", - сообщил Кличко.

Он отметил, что заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос.

"Работать - при соблюдении строгих норм и без работы кафе - авто-заправочные станции. Парикмахерские, салоны красоты работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий", - подчеркнул мэр Киева.

Он добавил, что столичные детские сады продолжат работать, а школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно.

"Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу, частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы, кроме предприятий критической инфраструктуры", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что общественный транспорт в столице будет работать в обычном режиме со строгим соблюдением масочного режима.

"С заполненностью мест для сидения на 50%", - заявил мэр.

По его словам, ограничения в Киеве вводятся на три недели - до 9 апреля включительно.