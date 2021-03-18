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Дальнее зарубежье 18.03.2021 18:49

Британия выделит дополнительно 6,6 млрд фунтов на расходы в связи с COVID-19

Власти Великобритании выделят Национальной службе здравоохранения (NHS) дополнительные 6,6 млрд фунтов стерлингов для покрытия расходов на борьбу с коронавирусом в первой половине нынешнего финансового года, сообщает в четверг британское издание Independent.

"Я рад сообщить палате общин, что сегодня мы снова поддерживаем ее и выделяем еще 6,6 млрд фунтов стерлингов на первую половину этого финансового года", - цитирует издание министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

Отмечается, что эти средства являются дополнением к уже выделенным NHS средствам на покрытие дополнительных расходов, возникших из-за пандемии коронавируса.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, МИНЗДРАВ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]