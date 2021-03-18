Британия выделит дополнительно 6,6 млрд фунтов на расходы в связи с COVID-19

Власти Великобритании выделят Национальной службе здравоохранения (NHS) дополнительные 6,6 млрд фунтов стерлингов для покрытия расходов на борьбу с коронавирусом в первой половине нынешнего финансового года, сообщает в четверг британское издание Independent.

"Я рад сообщить палате общин, что сегодня мы снова поддерживаем ее и выделяем еще 6,6 млрд фунтов стерлингов на первую половину этого финансового года", - цитирует издание министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

Отмечается, что эти средства являются дополнением к уже выделенным NHS средствам на покрытие дополнительных расходов, возникших из-за пандемии коронавируса.