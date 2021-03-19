Вакцина AstraZeneca от COVID-19 не приводит к образованию тромбов - британский регулятор

Британское агентство по регулированию лекарственных препаратов и медицинских продуктов в четверг пришло к выводу, что препарат AstraZeneca от коронавируса не приводит к образованию тромбов и потому - нет причин отказываться от его применения.

"Сегодня британский регулятор после тщательного научного обзора всей доступной информации заявил, что имеющеюся данные не указывают на то, что кровяные сгустки в венах (венозная тромбоэмболия) вызваны именно вакциной AstraZeneca от COVID-19", - говорится в сообщении агентства, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

Агентство подтвердило, что преимущества этой вакцины значительно перевешивают риск возникновения побочных эффектов. При этом власти продолжат детально изучать сообщения о пяти случаях очень редкого и специфического виде тромба в церебральных венах.

"Об этом сообщалось менее чем в одном случае на миллион человек, сделавших прививку в Британии, и (тромбы - ИФ) также могут возникнуть естественным путем - причинной связи с вакциной не было установлено", - отмечает британский регулятор.

Ранее в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила за продолжение применения вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что тромбы - третье по распространенности в мире сердечно-сосудистое заболевание, и оно возникает людей независимо от того, получили ли они вакцину или нет.

О приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Италия, Испания. Это произошло после ряда случаев возникновения тромбов после прививки.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцину от COVID-19 получили 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.