Вакцина AstraZeneca от COVID-19 не приводит к образованию тромбов - британский регулятор

Британское агентство по регулированию лекарственных препаратов и медицинских продуктов в четверг пришло к выводу, что препарат AstraZeneca от коронавируса не приводит к образованию тромбов и потому - нет причин отказываться от его применения.
"Сегодня британский регулятор после тщательного научного обзора всей доступной информации заявил, что имеющеюся данные не указывают на то, что кровяные сгустки в венах (венозная тромбоэмболия) вызваны именно вакциной AstraZeneca от COVID-19", - говорится в сообщении агентства, опубликованном на сайте правительства Великобритании.
Агентство подтвердило, что преимущества этой вакцины значительно перевешивают риск возникновения побочных эффектов. При этом власти продолжат детально изучать сообщения о пяти случаях очень редкого и специфического виде тромба в церебральных венах.
"Об этом сообщалось менее чем в одном случае на миллион человек, сделавших прививку в Британии, и (тромбы - ИФ) также могут возникнуть естественным путем - причинной связи с вакциной не было установлено", - отмечает британский регулятор.
Ранее в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила за продолжение применения вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что тромбы - третье по распространенности в мире сердечно-сосудистое заболевание, и оно возникает людей независимо от того, получили ли они вакцину или нет.
О приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Италия, Испания. Это произошло после ряда случаев возникновения тромбов после прививки.
По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцину от COVID-19 получили 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.
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