Компании, участвующие в реализации проекта "Северный поток 2", должны прекратить свое участие в нем, если не хотят подпасть под санкции, заявил Госдеп США в четверг.

"Госдеп вновь предупреждает, что любая компания, задействованная в (строительстве - ИФ) газопровода "Северный поток 2", рискует подпасть под санкции США", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Глава ведомства призывает эти компании "незамедлительно прекратить работу" по реализации данного проекта.

"Как заявлял президент США, "Северный поток 2" - это плохая сделка для Германии, Украины и для наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе", - добавил Блинкен.

По его словам, "Северный поток 2", согласно оценке США, следует считать "геополитическим проектом России, нацеленным на то, чтобы разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность".