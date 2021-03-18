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ТЭК 18.03.2021 21:41

Госдеп США призывает компании прекратить участие в реализации "Северного потока 2", если не хотят подпасть под санкции

Компании, участвующие в реализации проекта "Северный поток 2", должны прекратить свое участие в нем, если не хотят подпасть под санкции, заявил Госдеп США в четверг.

"Госдеп вновь предупреждает, что любая компания, задействованная в (строительстве - ИФ) газопровода "Северный поток 2", рискует подпасть под санкции США", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Глава ведомства призывает эти компании "незамедлительно прекратить работу" по реализации данного проекта.

"Как заявлял президент США, "Северный поток 2" - это плохая сделка для Германии, Украины и для наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе", - добавил Блинкен.

По его словам, "Северный поток 2", согласно оценке США, следует считать "геополитическим проектом России, нацеленным на то, чтобы разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность".

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Тэги: США, СЕВПОТОК, КОМПАНИИ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]