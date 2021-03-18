Компании, участвующие в реализации проекта "Северный поток 2", должны прекратить свое участие в нем, если не хотят подпасть под санкции, заявил Госдеп США в четверг.
"Госдеп вновь предупреждает, что любая компания, задействованная в (строительстве - ИФ) газопровода "Северный поток 2", рискует подпасть под санкции США", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Глава ведомства призывает эти компании "незамедлительно прекратить работу" по реализации данного проекта.
"Как заявлял президент США, "Северный поток 2" - это плохая сделка для Германии, Украины и для наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе", - добавил Блинкен.
По его словам, "Северный поток 2", согласно оценке США, следует считать "геополитическим проектом России, нацеленным на то, чтобы разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность".
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