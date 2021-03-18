Грузия продолжит вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на инцидент с медсестрой

В Грузии продолжится вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca, заявила в четверг вечером на специальном брифинге министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
Ранее сообщалось, что у медсестры в городе Ахалцихе после прививки вакциной AstraZeneca развился анафилактический шок. В настоящее время медсестра находится в реанимационном отделении клиники в Тбилиси.
"Европейский регулятор всего несколько минут назад дал заключение по вакцине AstraZeneca, согласно которому она является безопасной и имеет больше пользы, чем рисков, а это не дает ни одной стране права приостановить процесс прививок. На основании этого заключения мы в Минздраве приняли решение беспрепятственно продолжить прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca", - заявила Тикарадзе.
Она сообщила, что состояние здоровья медсестры по-прежнему остается тяжелым.
Ранее директор Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе подтвердил побочные последствия прививки от коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca у пяти из более чем 3 тыс. привитых человек. "У четырех медиков проявились побочные последствия после прививки, но состояние их скоро улучшилось. Однако сегодня в клинике "Имеди" в городе Ахалцихе после прививки вакциной AstraZeneca у 27-летней нашей коллеги возник анафилактический шок, и она была перевезена в Тбилиси в реанимационное отделение. Ее состояние в настоящее время тяжелое", - сказал он. По его словам, выясняются причины анафилактического шока у медика.
В Грузию на прошлой неделе поступила первая партия в 43,2 тыс. доз вакцины AstraZeneca. По заявлению грузинского Минздрава, эта партия вакцин рассчитана в основном на медицинский персонал.
Ранее глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что до конца года планируется, что будут вакцинированы 65% взрослого населения, до 1,7 млн человек.
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