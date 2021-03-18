Сотрудники Службы национальной безопасности в минувшую среду попытались встретиться с судьей Административного суда Мгером Петросяном, вынесшего предварительное решение по иску Оника Гаспаряна, оспаривающего законность своего освобождения от должности начальника Главного штаба ВС республики.
"Я отказался от встречи в моем кабинете, сразу же поставил в известность Высший судебный совет, предложил организовать встречу при посредничестве совета", - сказал Петросян армянскому сайту судебно-правовой информации "ФактИнфо".
По его словам, визит сотрудников СНБ произошел до того, как он вынес решение.
Петросян сообщил, что в Высшем судебном совете были знакомы с публикациями СМИ о возможном давлении по делу Гаспаряна.
"В совете сказали, что готовы предпринять необходимые меры, исходя из своих полномочий, но этого не потребовалось", - отметил он.
В минувшую среду Административный суд Армении вынес решение по иску Оника Гаспаряна, оспаривающего законность его освобождения от должности, приняв обеспечительные меры.
В опубликованном в четверг на сайте судебной информации Datalex.am решении отмечается, что Административный суд временно удовлетворил иск, приняв обеспечительные меры по признанию освобождения Гаспаряна от должности силой закона не соответствующим правовым отношениям до вынесения судом окончательного решения.
Таким образом, согласно решению Административного суда, запрещается назначение нового начальника ГШ ВС, что означает, что Гаспарян продолжит занимать должность руководителя Главного штаба.
Между тем, аппарат премьер-министра Армении выступил с заявлением, отметив, что решение об освобождении Оника Гаспаряна остается в силе.
"Указ президента Армении вошел в действие силой закона. В законодательстве нет положений, предусматривающих обратную силу закона. Следовательно, Оник Гаспарян освобожден от должности, а процесс назначения нового начальника ГШ ВС продолжается", - говорится в заявлении аппарата премьер-министра.
Адвокат Артур Ованнисян также сообщал, что Оник Гаспарян находится на своем рабочем месте. "Он явился на работу, поскольку в противном случае, в условиях действующего в стране режима военного положения, его действия рассматривались бы как отягчающее обстоятельство", - сказал Ованнисян в интервью телепрограмме "Ревью".
Он также отметил, что заявление аппарата правительства Армении может повлечь уголовную ответственность.
"Невыполнение решения суда влечет уголовную ответственность. Правительство заявляет, что им наплевать на судебный акт. В решении суда отмечается, что применение обеспечительной меры по иску Оника Гаспаряна обусловлено тем, что он имеет право на непрерывную в течение пяти лет службу. Если не будет применена обеспечительная мера и будет назначен новый начальник ГШ, то права Гаспаряна будут нарушены", - сказал Ованнисян.
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