Азербайджанские студенты могут вернуться на учебу в РФ - Минобрнауки

Иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешено вернуться в Россию, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"По распоряжению Правительства Российской Федерации от 16.03.2021 №639-р иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения. Порядок въезда студентов из-за рубежа разработан Министерством науки и высшего образования РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Минобрнауки РФ.
В сообщении указывается, что "въехать в Россию для обучения смогут иностранные граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой".
"В настоящее время въехать в Россию могут иностранные студенты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Японии", - уточняется в сообщении.
В нем также говорится, что список государств, открытых для въезда в Россию иностранных студентов, регулярно обновляемый Роспотребнадзором, будет доводиться университетами до обучающихся, в том числе через личные кабинеты на сайтах университетов, а также через официальные страницы в социальных сетях и мессенджерах.
В сообщении указывается, что "перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате въезда в РФ. После отправки письма на электронную почту придет информация о въезде.
Там также содержится напоминание, что иностранным студентам, въезжающим в РФ, необходимо "не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке".
Кроме того, "в течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест".
До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.
"В случае если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных студентов появляются первые симптомы острого респираторного заболевания (повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и вызвать врача", - уточняется в сообщении.
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