НАТО приветствует работу Болгарии по борьбе со "злонамеренными действиями" со стороны России и тщательно следит за проводимым болгарской стороной расследованием по делу о шпионаже, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы тщательно следим за расследованием в Болгарии относительно предполагаемой российской шпионской сети", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.
"Мы полностью поддерживаем работу нашего союзника, Болгарии, по борьбе с российской злонамеренной деятельностью на болгарской территории", - добавил он.
19 марта болгарская прокуратура объявила, что несколько сотрудников болгарской военной разведки, задержанных в рамках спецоперации накануне в Софии, помещены под арест по подозрению в шпионаже в пользу России.
По данным болгарских следователей, руководил группой бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, в задачу которого входило создание агентурной сети. Он вербовал людей, имевших доступ к информации, касающейся Болгарии, ЕС и НАТО.
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