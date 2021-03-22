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Дальнее зарубежье 22.03.2021 17:03

НАТО поддерживает Болгарию в противостоянии "злонамеренным действиям" России - Столтенберг

НАТО приветствует работу Болгарии по борьбе со "злонамеренными действиями" со стороны России и тщательно следит за проводимым болгарской стороной расследованием по делу о шпионаже, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы тщательно следим за расследованием в Болгарии относительно предполагаемой российской шпионской сети", - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

"Мы полностью поддерживаем работу нашего союзника, Болгарии, по борьбе с российской злонамеренной деятельностью на болгарской территории", - добавил он.

19 марта болгарская прокуратура объявила, что несколько сотрудников болгарской военной разведки, задержанных в рамках спецоперации накануне в Софии, помещены под арест по подозрению в шпионаже в пользу России.

По данным болгарских следователей, руководил группой бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, в задачу которого входило создание агентурной сети. Он вербовал людей, имевших доступ к информации, касающейся Болгарии, ЕС и НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАТО, БОЛГАРИЯ, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]