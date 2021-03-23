Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что ожидает встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом для обсуждения с ним, в частности, "Северного потока 2" и темы энергобезопасности.
"Я с большим нетерпением ожидаю встречи с моим немецким коллегой, мы уже провели несколько бесед... Я ожидаю, что тема "Северного потока 2" всплывет в наших переговорах", - заявил он журналистам во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Блинкен добавил, что "Байден очень четко заявлял, что, по его мнению, этот газопровод - очень плохая идея, плохая для Европы и плохая для Соединенных Штатов, и в конце концов она противоречит собственным целям ЕС в области энергетической безопасности".
Во вторник главы МИД НАТО проводят очную встречу в Брюсселе. Ожидается, что Блинкен, помимо участия в этом мероприятии проведет ряд двусторонних встреч.
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