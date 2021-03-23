Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.03.2021 14:21

Блинкен заявляет о готовности обсудить с главой МИД ФРГ "Северный поток 2" и энергобезопасность

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник, что ожидает встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом для обсуждения с ним, в частности, "Северного потока 2" и темы энергобезопасности.

"Я с большим нетерпением ожидаю встречи с моим немецким коллегой, мы уже провели несколько бесед... Я ожидаю, что тема "Северного потока 2" всплывет в наших переговорах", - заявил он журналистам во вторник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Блинкен добавил, что "Байден очень четко заявлял, что, по его мнению, этот газопровод - очень плохая идея, плохая для Европы и плохая для Соединенных Штатов, и в конце концов она противоречит собственным целям ЕС в области энергетической безопасности".

Во вторник главы МИД НАТО проводят очную встречу в Брюсселе. Ожидается, что Блинкен, помимо участия в этом мероприятии проведет ряд двусторонних встреч.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ФРГ, КОНТАКТЫ, ГАЗОПРОВОД


Похожие новости


Берлин не поменяет отношения к "Северному потоку 2" после смены администрации США - Маас Берлин должен сам решить, отказываться ли от "Северного потока 2" - постпред США при НАТО Глава МИД ФРГ выразил в беседе с Помпео тревогу по поводу возможных санкций против "Северного потока 2" США наращивают давление на европейских партнеров проекта Северный поток 2 Вашингтон не сообщил Берлину детали сокращения численности военных США в ФРГ - Маас Меркель и Трамп обсудили коронавирус и Афганистан

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]