Премьер Эфиопии признал факт совершения зверств во время военной операции против оппозиции

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али признал, что во время войны между центральным правительством и силами оппозиционного Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) происходили зверства, сообщает его офис в Twitter.
"Из сообщений следует, что в регионе Тыграй были расправы. Несмотря на пропагандистские преувеличения НФОТ, любой солдат, ответственный за изнасилование наших женщин и разграбление общин в регионе будет привлечен к ответственности, потому что их миссия - защищать", - сказал Абий Ахмед Али.
Премьер-министр, таким образом, впервые признал, что во время операции в Тыграе совершались серьезные преступления. Он также отметил, что "озабоченности из Twitter" жители региона есть не смогут, поэтому за ними должна следовать помощь в виде действий.
В ноябре 2020 года власти Эфиопии провели военную операцию против оппозиционной партии "Народный фронт освобождения Тыграй" (НФОТ), контролирующей одноименный регион. Международная амнистия сообщала о неизбирательных обстрелах и массовых расправах во время конфликта.
"Народный фронт освобождения Тыграй" ушел в оппозицию после прихода к власти действующего премьер-министра. Партия требует от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провела выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными.
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