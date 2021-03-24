Италии нужно делать по 500 тыс. прививок от COVID-19 в сутки - премьер

Премьер Италии Марио Драги заявил в среду, что его стране следует наращивать темпы вакцинации населения от COVID-19.
"Наша цель - иммунизировать как можно больше людей в максимально сжатые сроки. Нам нужно выйти на уровень в 500 тыс. прививок за сутки", - сказал Драги, слова которого приводят римские СМИ.
"Прошел год с начала этого кризиса. И мы должны делать все возможное, чтобы его преодолеть. Мы знаем, что для этого нужно. У нас есть четыре эффективные вакцины: в апреле начнут поставлять и вакцину от Johnson&Johnson", - добавил Драги, выступая в сенате.
Согласно открытым данным, по состоянию на 23 марта в Италии более 5,6 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Чуть более 2,6 млн сделали обе прививки. Население Италии - около 60 млн человек.
При этом, как сообщалось, Италия пока что получает меньше доз вакцин, нежели ожидала изначально.
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