Италии нужно делать по 500 тыс. прививок от COVID-19 в сутки - премьер

Премьер Италии Марио Драги заявил в среду, что его стране следует наращивать темпы вакцинации населения от COVID-19.

"Наша цель - иммунизировать как можно больше людей в максимально сжатые сроки. Нам нужно выйти на уровень в 500 тыс. прививок за сутки", - сказал Драги, слова которого приводят римские СМИ.

"Прошел год с начала этого кризиса. И мы должны делать все возможное, чтобы его преодолеть. Мы знаем, что для этого нужно. У нас есть четыре эффективные вакцины: в апреле начнут поставлять и вакцину от Johnson&Johnson", - добавил Драги, выступая в сенате.

Согласно открытым данным, по состоянию на 23 марта в Италии более 5,6 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Чуть более 2,6 млн сделали обе прививки. Население Италии - около 60 млн человек.

При этом, как сообщалось, Италия пока что получает меньше доз вакцин, нежели ожидала изначально.