Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0261 RUR   0.0229 GBR   2.3667 TRY   0.2319

Цена на нефть

18.03 $/bbl   WTI 60.00 -4.60 Brent 63.28 -4.72

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.03.2021 20:30

Италии нужно делать по 500 тыс. прививок от COVID-19 в сутки - премьер

Премьер Италии Марио Драги заявил в среду, что его стране следует наращивать темпы вакцинации населения от COVID-19.

"Наша цель - иммунизировать как можно больше людей в максимально сжатые сроки. Нам нужно выйти на уровень в 500 тыс. прививок за сутки", - сказал Драги, слова которого приводят римские СМИ.

"Прошел год с начала этого кризиса. И мы должны делать все возможное, чтобы его преодолеть. Мы знаем, что для этого нужно. У нас есть четыре эффективные вакцины: в апреле начнут поставлять и вакцину от Johnson&Johnson", - добавил Драги, выступая в сенате.

Согласно открытым данным, по состоянию на 23 марта в Италии более 5,6 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Чуть более 2,6 млн сделали обе прививки. Население Италии - около 60 млн человек.

При этом, как сообщалось, Италия пока что получает меньше доз вакцин, нежели ожидала изначально.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПЛАНЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]