Байден запланировал провести 200 млн вакцинаций от COVID-19 за первые сто дней президентства

Президент США Джо Байден поставил целью сделать 200 млн вакцинаций от коронавируса за первые 100 дней его пребывания в должности главы государства.

"8 декабря я сообщил, что надеюсь, что людям сделают 100 млн прививок в мои сто дней (моего президентства). Мы достигли этой цели на прошлой неделе к 58 дню, на 42 дня раньше срока", - заявил Байден в ходе своей первой пресс-конференции в Белом доме.

"Сегодня я ставлю вторую цель. Она состоит в том, чтобы к моим 100 дням ввести людям 200 млн доз. Я знаю, это масштабно, в два раза больше нашей изначальной цели, но ни одна из стран даже не приблизилась к тому, что мы делаем. Я верю, что мы сможем сделать это", - сказал президент.

Ранее в марте телеканал NBC со ссылкой на Центр по контролю за заболеваниями сообщал, что Байден достиг своей цели: сделать 100 млн прививок от коронавируса за первые 100 дней на посту президента, причем уложился на 42 дня быстрее, чем рассчитывал.

Телеканал отметил, что вакцинация ускорилась благодаря появлению на рынке третьей вакцины Johnson & Johnson, которая состоит из одной дозы.

По данным NBC, в среднем в день в Америке делают 2,5 млн прививок.

С начала пандемии в США заразились коронавирусом более 30,7 млн человек, более 558 тыс. инфицированных скончались.