Rystad Energy: блокада Суэцкого канала выгодна поставкам газа из РФ, Норвегии, США

Пробка в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза окажет свое влияние на мировой газовый рынок, прежде всего европейский. В первую очередь она перекрывает путь поставки СПГ в Европу из Катара, выбытие которого могут компенсировать поставки из России, Норвегии, США, отмечается в комментарии консалтинговой компании Rystad Energy.
Через Суэцкий канал идет практически весь поток СПГ в Европу из Катара (крупнейшего производителя СПГ в мире). Канал является основным маршрутом для грузов СПГ, направляющихся с Ближнего Востока в Европу, и для некоторых грузов из Средиземного моря в Азию. В 2020 году около 260 партий СПГ было отправлено из Катара в Европу через Суэцкий канал (примерно пять судов в неделю).
В Rystad насчитали пять танкеров СПГ, прибытие которых на терминалы Европы ожидалось в первую неделю апреля и которые застряли из-за пробки (в Суэцком заливе и Аравийском море). При этом даже после освобождения канала на его возвращение к нормальному режиму работы уйдет время, поскольку около него уже скопилась большая очередь судов, ожидающих прохода.
По мере наступления весны и повышения температуры спрос на газ снижается, но блокада неизбежно поддержит цены на газ в Европе (прежде всего спотовые цены "в течение дня" и "на день вперед", и менее - фьючерсные котировки).
Российские трубопроводные поставки ниже максимальной пропускной способности, поэтому поставки "Газпрома" могут помочь обеспечить некоторую гибкость, комментируют аналитики. Норвегия также оказывается в выигрыше, но ее поставки и так близки к максимальным.
Путь партии СПГ из Катара на северо-запад Европы, посчитали в Rystad, занимает около 17 дней (в том числе 9 дней из Суэца в Великобританию), а путь вокруг Африки - более 30 дней. Путь СПГ из США в Европу занимает меньше времени, чем путешествие катарского газа в обход Африки и эксперты Rystad задаются вопросом, попытаются ли США извлечь выгоду из суэцкого кризиса.
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