В Польше третий день подряд фиксируют максимумы по заболеваемости COVID-19

В Польше за минувшие сутки выявили свыше 35,1 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают в пятницу польские СМИ со ссылкой на данные Минздрава страны.

Отмечается, что это рекордно высокий показатель для Польши.

При этом, до этого, в среду и четверг власти страны также фиксировали антирекорды - 34 тыс. и 30 тыс. заболевших за сутки соответственно.

Общее число случаев COVID-19 в Польше за время пандемии достигло 2,15 млн, около 50,8 тыс. имели летальный исход.

Ситуация с коронавирусом в Польше ухудшается в последние несколько дней. Накануне власти объявили о введении дополнительных ограничительных мер. В частности, с субботы закрываются детские сады, салоны красоты и парикмахерские, а также спортивные комплексы. Подобные меры будут действовать как минимум две недели - до 9 апреля.