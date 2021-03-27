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Дальнее зарубежье 27.03.2021 01:45

Пхукет с 1 июля начнет принимать туристов с прививками без карантина

Власти Таиланда приняли решение открыть остров Пхукет для вакцинированных от COVID-19 туристов с 1 июля, карантин им соблюдать не потребуется, сообщает газета The Thaiger.

"Комитет по инфекционным заболеваниям Таиланда одобрил план по открытию Пхукета с 1 июля для иностранных туристов. Согласно плану, при вакцинации 70% жителей острова будет получен коллективный иммунитет, и иностранцы с прививками смогут отдыхать на острове без соблюдения карантина", - пишет издание.

Как отмечает издание, если утвержденный план под названием "Песочница Пхукета" будет успешным, то эти правила в перспективе распространятся на другие туристические зоны Таиланда. Ожидается, что другие регионы откроются с 1 октября.

При въезде в Таиланд иностранные туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, COVID-паспорт или проездной IATA Travel Pass. При этом для туристов сохранится требование иметь при себе отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, с 1 апреля сокращается карантин для въехавших в страну: с 14 до 10 дней, для вакцинированных - до семи дней. Прививка должна быть сделана не позже чем за две недели и не ранее чем за три месяца до въезда в страну.

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Тэги: ТАИЛАНД, ПХУКЕТ, ТУРИЗМ, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]