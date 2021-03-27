Минздрав подтверждает наличие в Казахстане британского и южноафриканского штаммов COVID-19

Лаборатория Национального научного центра особо опасных инфекций выявила на территории Казахстана вирусы SARS-CoV-2 c "британским" и "южноафриканским" штаммами COVID-19, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
"Результаты исследований показали, что в одной пробе S ген содержит аминокислотные замены делеции, которые полностью характерны для "британского" штамма. Во второй пробе - S ген содержит аминокислотные замены и делеции, которые полностью характерны для "южноафриканского" штамма", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в субботу.
Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил о том, что референс-лабораторией филиала Национального центра общественного здравоохранения в положительных на COVID-19 образцах по городу Алматы были выявлены вероятные мутации, характерные для "британского", "южноафриканского", "бразильского" штаммов.
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