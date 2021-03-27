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СНГ 27.03.2021 23:36

Минздрав подтверждает наличие в Казахстане британского и южноафриканского штаммов COVID-19

Лаборатория Национального научного центра особо опасных инфекций выявила на территории Казахстана вирусы SARS-CoV-2 c "британским" и "южноафриканским" штаммами COVID-19, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"Результаты исследований показали, что в одной пробе S ген содержит аминокислотные замены делеции, которые полностью характерны для "британского" штамма. Во второй пробе - S ген содержит аминокислотные замены и делеции, которые полностью характерны для "южноафриканского" штамма", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в субботу.

Ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил о том, что референс-лабораторией филиала Национального центра общественного здравоохранения в положительных на COVID-19 образцах по городу Алматы были выявлены вероятные мутации, характерные для "британского", "южноафриканского", "бразильского" штаммов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ШТАММЫ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]