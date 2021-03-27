Президент РФ Владимир Путин рассказал, что готовился к проявлению побочных симптомов после прививки от коронавируса, которую он сделал на минувшей неделе, на всякий случай, на тумбочке у него лежал градусник.
"Я, на всякий случай, положил к себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, кадры которого опубликованы на сайте канала.
При этом президент РФ отметил, что все подробности его вакцинации знает только его личный врач.
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