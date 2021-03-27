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Регион 27.03.2021 21:58

Путин рассказал, что готовился к проявлению побочных симптомов после прививки от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что готовился к проявлению побочных симптомов после прививки от коронавируса, которую он сделал на минувшей неделе, на всякий случай, на тумбочке у него лежал градусник.

"Я, на всякий случай, положил к себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, кадры которого опубликованы на сайте канала.

При этом президент РФ отметил, что все подробности его вакцинации знает только его личный врач.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПУТИН, ВАКЦИНИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]