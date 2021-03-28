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Дальнее зарубежье 28.03.2021 08:43

Взрыв прогремел у церкви в Индонезии, ранены не менее 10 человек - СМИ

иВзрыв прогремел у католической церкви в индонезийском городе Макассаре, ранения получили не менее 10 человек, некоторые из них - в тяжелом состоянии, сообщают СМИ со ссылками на местную полицию и свидетелей.

Отмечается, что предположительно взрыв совершил террорист-смертник, подорвавший себя.

В момент взрыва в церкви шла служба, прихожане находились внутри здания.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент, отмечается в сообщениях СМИ. Полиция также не представила данных о возможных организаторах теракта.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЦЕРКОВЬ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]