В Таиланде готовятся к возможному приему беженцев из Мьянмы

Власти Таиланда в понедельник начали подготовку к возможному наплыву беженцев из Мьянмы, сообщает Associated Press.
Агентство отмечает, что премьер-министр страны Прают Чан-Оча признал существование этой проблемы на западной границе Таиланда, подчеркнув: "Мы не желаем массовой миграции в нашу страну, но мы также принимаем во внимание и ситуацию с правами человека".
По его словам, "выделено несколько мест, но речи о подготовке центров для беженцев не идет, не стоит забегать настолько вперед".
Согласно данным правозащитников, которые приводит АР, из-за волнений в бирманском штате Карен дома были вынуждены покинуть примерно 10 тыс. человек, из них около 2,5 тыс. уже перебрались в Таиланд.
Ситуация в Мьянме осложнилась после того, как 1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.
Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.
Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.
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