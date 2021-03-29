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Дальнее зарубежье 29.03.2021 16:31

В Таиланде готовятся к возможному приему беженцев из Мьянмы

Власти Таиланда в понедельник начали подготовку к возможному наплыву беженцев из Мьянмы, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что премьер-министр страны Прают Чан-Оча признал существование этой проблемы на западной границе Таиланда, подчеркнув: "Мы не желаем массовой миграции в нашу страну, но мы также принимаем во внимание и ситуацию с правами человека".

По его словам, "выделено несколько мест, но речи о подготовке центров для беженцев не идет, не стоит забегать настолько вперед".

Согласно данным правозащитников, которые приводит АР, из-за волнений в бирманском штате Карен дома были вынуждены покинуть примерно 10 тыс. человек, из них около 2,5 тыс. уже перебрались в Таиланд.

Ситуация в Мьянме осложнилась после того, как 1 февраля в стране произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет.

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Тэги: ТАИЛАНД, МЬЯНМА, ПОДГОТОВКА, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]