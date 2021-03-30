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СНГ 30.03.2021 11:10

В столице Казахстана ужесточается карантин

Новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом начнут с 30 марта действовать в столице Казахстана Нур-Султане. Соответствующее постановление подписала главный государственный врач города Сархат Бейсенова.

Так, "с учетом увеличения роста регистрации случаев и сохраняющегося высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения и нахождения города Нур-Султан в "красной зоне" матрицы оценки эпидемиологической ситуации" Бейсенова постановила продолжить соблюдение запрета на проведение и участие в массовых мероприятиях, не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена, а также обязательно носить маски.

Согласно постановлению, время работы торгово-развлекательных и торговых центров, а также торговых домов сокращается в будние дни до 17:00 с полным запретом деятельности в выходные дни.

Студенты столичных вузов и школьники, кроме учащихся выпускных классов 9, 11 или 12 - переходят на дистанционный формат обучения.

Деятельность ресторанов и кафе в будние дни будет разрешена с 07:00 до 22:00, в выходные дни - запрещена. По выходным объектам общепита разрешена лишь доставка и заказы на вынос.

Документом также предусмотрен переход на дистанционную форму работы не менее 80% административного персонала государственных органов, национальных компаний и предприятий.

Работа общественного транспорта в выходные дни, по-прежнему, будет запрещена.

Нур-Султан с 10 марта находится "красной" зоне (повышенного риска) по темпам распространения коронавируса. По состоянию на 29 марта в Нур-Султане зарегистрировано 30 тыс. 34 случая заражения коронавирусом, ежедневно в городе выявляют более 300 случаев.

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Тэги: КАЗАХСТАН, СТОЛИЦА, КАРАНТИН, УЖЕСТОЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]