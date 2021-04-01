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Транспорт и связь 01.04.2021 17:29

Минтранс Азербайджана планирует разработать Единую транспортную стратегию

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана планирует разработать Единую транспортную стратегию страны (ЕТС), говорится в сообщении ведомства.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев в четверг в ходе онлайн встречи с руководителями транспортных компаний Азербайджана обсудил разработку ЕТС и вытекающие из этого процесса вопросы.

«Набиев заявил, что ЕТС необходима для повышения эффективности деятельности в транспортной сфере, унификации стратегий развития отраслевых транспортных структур с общей стратегией развития страны и для обеспечения взаимной координации в работе этих ведомств», - говорится в сообщении.

Министр отметил, что данная стратегия устранит существующие сложности в координации деятельности между различными видами транспорта, обеспечит эффективное использование бюджетных средств и земельного фонда.

«В ходе встречи также обсуждалось текущее состояние транспортного сектора страны, его деятельность во время пандемии и перспективы. В то же время обсуждались вопросы скоординированной реализации проектов по восстановлению транспортно-коммуникационной инфраструктуры на освобожденных территориях», - отмечается в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: ТРАНСПОРТ, СТРАТЕГИЯ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]