Министр энергетики Саудовской Аравии призывает к осторожным действиям на нефтерынке и совместным усилиям

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе приветственного слова перед заседанием министров стран ОПЕК+ призвал коллег к осторожным действиям на нефтерынке и совместным усилиям.

"В прошлом месяце мы призвали к осторожному и сдержанному подходу, и, к сожалению, дальнейшие события подтвердили нашу правоту. Те, кто говорил, что мы отстали и не реагируем на потребности рынка, теперь признали, что осторожная позиция ОПЕК + была правильным курсом действий", - сказал он, отметив, что ОПЕК+ нужно признать, что ситуацию на рынке сложно прогнозировать.

"Реальность остается в том, что глобальная картина далека от ровной, и восстановление (нефтяного рынка - ИФ) еще далеко от завершения", - подчеркнул министр.

Он подтвердил, что ОПЕК+ исполнил сделку в феврале на 113% (включая добровольные ограничения Саудовской Аравии - ИФ).

"Но мы должны подойти к предстоящим неделям с той же замечательной приверженностью. И пока доказательства выздоровления (рынка - ИФ) не станут бесспорными, мы должны сохранять эту осторожную позицию", - подчеркнул принц.

"По большей части рынок находится на стабильной основе, и запасы продолжают снижаться. В некоторых частях мира, таких как США и Великобритания, внедрение вакцин оказалось очень эффективным. Меры стимулирования оказывают столь необходимую поддержку для оживления мировой экономики. Даже в тех секторах, которые сильно пострадали, таких как авиаперевозки, есть признаки значительного улучшения. Но волны все еще высокие, а море остается неспокойным", - сказал он, отметив, что год назад нефтяной рынок находился в ситуации шторма.

"В еврозоне уровень заражения продолжает расти, и страны вновь вводят полную или частичную изоляцию и расширяют ограничения для борьбы с третьей волной пандемии. Управление кораблем в нынешних условиях, когда в разных регионах мира разыгрываются разные сценарии, требует твердой руки на румпеле, как я сказал еще в феврале. Это также требует гибкости и реагирования на потребности рынка", - отметил Абдулазиз бен Сальман.

Он также подчеркнул правильность принятия решения о ежемесячной корректировке уровней добычи. "Продолжение этого гибкого подхода пойдет нам на пользу", - сказал он.