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Регион 01.04.2021 22:06

В Турции выявили более 40 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Турции за последние сутки выявили более 40,8 тыс. случаев COVID-19, это самый высокий суточный показатель с начала пандемии коронавируса, передают западные СМИ.

Кроме того, за сутки скончались 176 человек, у которых ранее выявили COVID-19. Всего за время пандемии в Турции выявили более 3,3 млн случаев заражения, скончались среди них 31,7 тыс. человек.

Количество заражений, фиксируемых в стране ежедневно, вновь начало расти после того, как правительство страны ослабило ограничительные меры в начале марта. Однако в связи с ухудшением обстановки президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что меры вновь будут ужесточены. В частности, власти вернут полный локдаун по выходным с начала Рамадана, священного для мусульман месяца. В этом году его начало приходится на 13 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]