Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.002 RUR   0.0223 GBR   2.3532 TRY   0.2092

Цена на нефть

01.04 $/bbl   WTI 61.45 2.29 Brent 64.86 2.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.04.2021 23:42

Президент ФРГ призвал граждан настроиться на жесткие ограничения в свете пандемии коронавируса

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с пасхальным обращением к гражданам и призвал их настроиться на жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса.

"Теперь мы находимся в середине третьей волны (ИФ - пандемии). И теперь нужно приложить силы со всех сторон, чтобы ее переломить. Ближайшие недели потребуют дальнейших тяжелых ограничений, вы знаете это так же хорошо, как и я", - сказал он.

По словам Штайнмайера, для подавления пандемии уже было много сделано, также были допущены ошибки - "при тестировании, вакцинации, в том, что касается цифровых решений".

Накануне стало известно, что власти Берлина вводят дополнительные региональные ограничения на общественные контакты из-за пандемии коронавируса COVID-19: с пятницы на улице в промежуток между 21:00 и 5:00 можно будет находиться только в одиночку или вдвоем, сообщает городской сенат.

Кроме того, со вторника, 6 апреля частные встречи дома можно будет также проводить только в составе максимум двух семей, при этом между 21:00 и 5:00 часами какие-либо визиты будут запрещены.

Помимо этого, уже с 31 марта в продуктовые магазины и магазины бытовых товаров пускают только в респираторных масках FFP2, а купить одежду можно будет только предоставив отрицательный тест на коронавирус.

Ужесточение ограничительных мер связано с тем, что в Берлине скорость распространения вируса выросла и составляет сейчас более 100 новых случаев на 100 тыс. человек за неделю.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Германия продлит локдаун на три недели В Германии скончался пациент, вторично заболевший коронавирусом В Германии число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии превысило 1 млн

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]