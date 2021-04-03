Президент ФРГ призвал граждан настроиться на жесткие ограничения в свете пандемии коронавируса

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с пасхальным обращением к гражданам и призвал их настроиться на жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса.
"Теперь мы находимся в середине третьей волны (ИФ - пандемии). И теперь нужно приложить силы со всех сторон, чтобы ее переломить. Ближайшие недели потребуют дальнейших тяжелых ограничений, вы знаете это так же хорошо, как и я", - сказал он.
По словам Штайнмайера, для подавления пандемии уже было много сделано, также были допущены ошибки - "при тестировании, вакцинации, в том, что касается цифровых решений".
Накануне стало известно, что власти Берлина вводят дополнительные региональные ограничения на общественные контакты из-за пандемии коронавируса COVID-19: с пятницы на улице в промежуток между 21:00 и 5:00 можно будет находиться только в одиночку или вдвоем, сообщает городской сенат.
Кроме того, со вторника, 6 апреля частные встречи дома можно будет также проводить только в составе максимум двух семей, при этом между 21:00 и 5:00 часами какие-либо визиты будут запрещены.
Помимо этого, уже с 31 марта в продуктовые магазины и магазины бытовых товаров пускают только в респираторных масках FFP2, а купить одежду можно будет только предоставив отрицательный тест на коронавирус.
Ужесточение ограничительных мер связано с тем, что в Берлине скорость распространения вируса выросла и составляет сейчас более 100 новых случаев на 100 тыс. человек за неделю.
Азербайджан и Турция приступают к совместным учениям войск связи
Число заражений COVID-19 в мире превысило 130,7 млн, число жертв - 2,84 млн
В Карабахе с 10 ноября жертвами подрыва на минах стали 20 мирных граждан и военных Азербайджана
В Грузии приостановили строительство ГЭС из-за протестных акций местного населения
Внешний долг Китая вырос в IV квартале на 4%
PwC разрешит сотрудникам в Британии гибкий график работы после окончания пандемии
В РФ выявлено более 8,8 тыс. новых случаев COVID-19, 357 умерших - оперштаб
Более 10 человек погибли, почти 20 ранены в результате ДТП на востоке Китая -
Пограничники Азербайджана пресекли попытку контрабанды наркотиков из Ирана, один нарушитель ранен
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
В казанской мечети почтили память жертв геноцида азербайджанцев
В Баку состоялся онлайн семинар Учебно-методического центра русского языка
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам