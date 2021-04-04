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Дальнее зарубежье 04.04.2021 18:37

Афганские ВВС уничтожили более 80 талибов в Кандагаре

По меньшей мере, 82 боевика были убиты в результате авианалетов ВВС Афганистана на позиции талибов в южной афганской провинции Кандагар, сообщил в воскресенье представитель полиции провинции Джамаль Барикзай.

Помимо ликвидации боевиков были также уничтожены два танка и несколько транспортных средств повстанцев, сказал чиновник.

Минобороны Афганистана сообщило, что в ходе проводимой против террористов операции в ряде районов страны были ликвидировано более 100 боевиков.

Сотрудники афганских сил безопасности также обнаружили и обезвредили 32 самодельных взрывных устройства, заложенных талибами, отметило министерство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, АРМИЯ, ТАЛИБЫ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]