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Дальнее зарубежье 05.04.2021 18:03

Прокуратура во Франции изучает сообщения о тайных люксовых ужинах министров в нарушение антиковидных ограничений

Парижская прокуратура приступила к проверке сообщений о том, что некоторые министры проводили тайные ужины в ресторанах в то время, как на подобные мероприятия в стране действует запрет из-за пандемии коронавируса COVID-19, передают французские СМИ.

В префектуре полиции Парижа со своей стороны указали, что цель расследования - "установить всех организаторов и участников тайных вечеринок, которые проходили вопреки действующим санитарно-эпидемиологическим ограничениям".

Скандал разгорелся после того, как телеканал М6 показал сюжет, в котором рассказывалось, что "некоторое число министров" тайно посещали люксовые рестораны в Париже.

"Икра, шампанское, меню от высококлассных шеф-поваров и обязательно - без масок", - говорилось в сообщении телеканала.

По данным радиостанции "Эроп-1", цена в подобных ресторанах колеблется от 160 до 490 евро за ужин на одного человека.

После этого глава МВД Франции Жеральд Дарманен написал в твиттере, что "обратился в префектуру полиции Парижа проверить правдивость изложенных фактов с тем, чтобы, в случае их подтверждения, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных ужинов".

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь в минувшее воскресенье в эфире телеканала LCI отметил, что министры обязаны вести себя "безупречно и примерно".

Популярный во Франции шеф-повар Филипп Этчебест раскритиковал владельцев ресторанов, проводивших в своих ресторанах подобные вечеринки для вип-посетилилей. Он назвал подобные мероприятия "глупыми и достойными сожаления". Этчебест напомнил, что подавляющее большинство ресторанов страны соблюдают антикоронавирусные ограничения, а те, кто их нарушает, бросают тень и на законопослушных коллег.

Рестораны во Франции закрыты с октября в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНИСТРЫ, УЖИН, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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