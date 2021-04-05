Азербайджан хочет поставлять томаты в Россию без видеоинспекции

На западе Азербайджана идет процедура объединения частных фермерских хозяйств в одно юридическое лицо, заявили представители Агентства пищевой безопасности (АПБ).

31 марта Россельхознадзор в формате видеоконференции провел переговоры с представителями АБП Азербайджана.

Представители АБП сообщили, что в настоящее время в западной части страны идет процедура объединения частных фермерских хозяйств в одно юридическое лицо, что позволит отслеживать фитосанитарное состояние производимой продукции по всей цепочке от теплицы до отгрузки в адрес импортеров.

Как сообщает Россельхознадзор, АПБ также обратилось с просьбой увеличить количество проводимых видеоинспекций производителей растительной продукции до 3-4 в день.

Российская сторона, в свою очередь, подчеркнула, что ставит во главу угла качество мониторинга, а не скорость его проведения, однако готовы рассмотреть увеличение видеоинспекций.

Кроме того, стороны обсудили возможность разрешения азербайджанским предприятиям под гарантии АПБ без проведения видеоинспекций поставлять в Россию томаты из зон, мест и участков производства, свободных от карантинного для ЕАЭС объекта - томатной моли (Tuta absoluta (Povolny). В Россельхознадзоре готовы рассмотреть предложение после получения документов, подтверждающих отсутствие вредителя на данных территориях.

«Еще одной темой диалога стала интеграция информационных систем в области фитосанитарии двух стран. Стороны согласились в важности этой работы и отметили необходимость проведения диалога на уровне технических специалистов», - подчеркивает Россельхознадзор.

Б.Рустамбеков