Азербайджан хочет поставлять томаты в Россию без видеоинспекции

На западе Азербайджана идет процедура объединения частных фермерских хозяйств в одно юридическое лицо, заявили представители Агентства пищевой безопасности (АПБ).
31 марта Россельхознадзор в формате видеоконференции провел переговоры с представителями АБП Азербайджана.
Представители АБП сообщили, что в настоящее время в западной части страны идет процедура объединения частных фермерских хозяйств в одно юридическое лицо, что позволит отслеживать фитосанитарное состояние производимой продукции по всей цепочке от теплицы до отгрузки в адрес импортеров.
Как сообщает Россельхознадзор, АПБ также обратилось с просьбой увеличить количество проводимых видеоинспекций производителей растительной продукции до 3-4 в день.
Российская сторона, в свою очередь, подчеркнула, что ставит во главу угла качество мониторинга, а не скорость его проведения, однако готовы рассмотреть увеличение видеоинспекций.
Кроме того, стороны обсудили возможность разрешения азербайджанским предприятиям под гарантии АПБ без проведения видеоинспекций поставлять в Россию томаты из зон, мест и участков производства, свободных от карантинного для ЕАЭС объекта - томатной моли (Tuta absoluta (Povolny). В Россельхознадзоре готовы рассмотреть предложение после получения документов, подтверждающих отсутствие вредителя на данных территориях.
«Еще одной темой диалога стала интеграция информационных систем в области фитосанитарии двух стран. Стороны согласились в важности этой работы и отметили необходимость проведения диалога на уровне технических специалистов», - подчеркивает Россельхознадзор.
Б.Рустамбеков
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