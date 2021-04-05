Аэропорты Узбекистана с 15 апреля снижают сборы и тарифы на 27%

Uzbekistan Airports, оператор аэропортов Узбекистана, снижает основные сборы и тарифы на обслуживание воздушных судов для иностранных авиакомпаний, сообщает пресс-служба компании.

"АО Uzbekistan Airports приняла решение о снижении c 15 апреля сборов и тарифов на обслуживание воздушных судов иностранных авиакомпаний, совершающих регулярные пассажирские рейсы в аэропорты Узбекистана, в среднем на 27%", - говорится в сообщении.

Ожидается, что решение будет стимулировать развитие авиаперевозок.

"Принятое решение обеспечит конкурентоспособность аэропортов Узбекистана, стимулирует развитие туризма и деловую активность, сделает более доступными авиаперевозки для населения", - сказала председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева, слова которой приводятся в сообщении.

В структуру Uzbekistan Airports входят 11 международных гражданских аэропортов страны.

В Узбекистане с начала 1990-х годов работал монопольный авиаперевозчик - национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии", которая полностью принадлежит государству. В ее структуру также входили все гражданские аэропорты в стране.

В ноябре 2018 года указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева авиакомпания реорганизована и на ее базе созданы отдельные акционерные общества - Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports для управления аэропортами.