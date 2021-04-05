Турция пока не намерена выходить из конвенции Монтрё - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пока не планирует выходить из конвенции Монтрё.

"На данный момент у Турции нет намерения выйти из конвенции Монтрё", - заявил Эрдоган.

Он отметил, что Анкара продолжит выполнять соглашение, пока не найдет возможность для его улучшения.

"Канал "Стамбул" будет способствовать разгрузке Босфорского пролива и предоставит Турции суверенную альтернативу без ограничений в рамках конвенции Монрё", - добавил президент.

Конвенция Монтрё в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.

Кроме того, в мирное время конвенция дает право свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.

Впервые идею строительства канала "Стамбул" Эрдоган упомянул в 2011 году. Тогда он заявлял, что судоходство в Босфоре может быть сокращено или прекращено вовсе, что противоречит конвенции Монтрё. Завершить проект планируется к 2023 году.