Турция пока не намерена выходить из конвенции Монтрё - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пока не планирует выходить из конвенции Монтрё.
"На данный момент у Турции нет намерения выйти из конвенции Монтрё", - заявил Эрдоган.
Он отметил, что Анкара продолжит выполнять соглашение, пока не найдет возможность для его улучшения.
"Канал "Стамбул" будет способствовать разгрузке Босфорского пролива и предоставит Турции суверенную альтернативу без ограничений в рамках конвенции Монрё", - добавил президент.
Конвенция Монтрё в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.
Кроме того, в мирное время конвенция дает право свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.
Впервые идею строительства канала "Стамбул" Эрдоган упомянул в 2011 году. Тогда он заявлял, что судоходство в Босфоре может быть сокращено или прекращено вовсе, что противоречит конвенции Монтрё. Завершить проект планируется к 2023 году.
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