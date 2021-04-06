Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.007 RUR   0.0223 GBR   2.3631 TRY   0.2093

Цена на нефть

05.04 $/bbl   WTI 58.65 -2.80 Brent 62.15 -2.71

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.04.2021 10:46

Прививки против COVID-19 сделаны почти 1 млн человек в Южной Корее

Южная Корея сделала прививки почти 1 млн своих граждан за 40 дней кампании вакцинации против COVID-19, сообщили во вторник местные органы здравоохранения.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), первую дозу вакцины против COVID-19 получили 999 тыс. 870 человек, что составляет 1,92 % от 52-миллионного населения страны.

При этом две дозы вакцины получили в общей сложности 27 тыс. 691 человек.

Уточняется, что из общего числа 870 тыс.724 человека, в основном медицинские работники и пациенты в учреждениях длительного ухода, были привиты вакциной AstraZeneca, а 129 тыс. 145 человек вакциной Pfizer.

Как сообщает KDCA, в общей сложности было зарегистрировано 36 смертей после вакцинации. Однако какая-либо связь с прививками еще не подтверждена.

Кампания вакцинации стартовала в стране 26 февраля. Первым прививки поставили медицинским работникам и тем, кто находится в учреждениях длительного ухода. На прошлой неделе страна начала вакцинировать против COVID-19 людей в возрасте 75 лет и старше.

Во вторник Южная Корея сообщила еще о 475 случаях заболевания COVID-19 и четырех летальных исходах. Таким образом, общее число зараженных достигло 106 тыс. 230 человек, скончались 1 тыс. 752 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ЧИСЛО


Похожие новости


Президент Южной Кореи привился вакциной AstraZeneca Большинство граждан Южной Кореи не торопятся делать прививку от коронавируса - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]