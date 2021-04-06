Прививки против COVID-19 сделаны почти 1 млн человек в Южной Корее

Южная Корея сделала прививки почти 1 млн своих граждан за 40 дней кампании вакцинации против COVID-19, сообщили во вторник местные органы здравоохранения.
По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), первую дозу вакцины против COVID-19 получили 999 тыс. 870 человек, что составляет 1,92 % от 52-миллионного населения страны.
При этом две дозы вакцины получили в общей сложности 27 тыс. 691 человек.
Уточняется, что из общего числа 870 тыс.724 человека, в основном медицинские работники и пациенты в учреждениях длительного ухода, были привиты вакциной AstraZeneca, а 129 тыс. 145 человек вакциной Pfizer.
Как сообщает KDCA, в общей сложности было зарегистрировано 36 смертей после вакцинации. Однако какая-либо связь с прививками еще не подтверждена.
Кампания вакцинации стартовала в стране 26 февраля. Первым прививки поставили медицинским работникам и тем, кто находится в учреждениях длительного ухода. На прошлой неделе страна начала вакцинировать против COVID-19 людей в возрасте 75 лет и старше.
Во вторник Южная Корея сообщила еще о 475 случаях заболевания COVID-19 и четырех летальных исходах. Таким образом, общее число зараженных достигло 106 тыс. 230 человек, скончались 1 тыс. 752 человека.
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