Байден объявит, что к 19 апреля вакцинация от COVID-19 будет доступна для всех взрослых американцев

Президент США Джо Байден во вторник намерен объявить, что к 19 апреля вакцинация от коронавируса COVID-19 будет доступна для всех совершеннолетних американцев, сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации американского лидера.

"Байден объявит, что к 19 апреля у каждого совершеннолетнего американца будет возможность вакцинироваться", - передает CNN.

Ранее американская администрация планировала сделать доступной вакцинацию для всех, а не только для особых групп населения, к 1 мая.

Во вторник у него запланирован визит в центр вакцинации в Александрии в штате Вирджиния. Там он выступит с заявлением, и, как ожидается, объявит о планах администрации.