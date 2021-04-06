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Дальнее зарубежье 06.04.2021 21:03

Байден объявит, что к 19 апреля вакцинация от COVID-19 будет доступна для всех взрослых американцев

Президент США Джо Байден во вторник намерен объявить, что к 19 апреля вакцинация от коронавируса COVID-19 будет доступна для всех совершеннолетних американцев, сообщает CNN со ссылкой на источник в администрации американского лидера.

"Байден объявит, что к 19 апреля у каждого совершеннолетнего американца будет возможность вакцинироваться", - передает CNN.

Ранее американская администрация планировала сделать доступной вакцинацию для всех, а не только для особых групп населения, к 1 мая.

Во вторник у него запланирован визит в центр вакцинации в Александрии в штате Вирджиния. Там он выступит с заявлением, и, как ожидается, объявит о планах администрации.

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Тэги: США, ВАКЦИНАЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]