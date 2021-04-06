Украина заключила договор с корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса - Зеленский

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19, о чем в феврале договаривались президент Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.
"Сегодня очень важный день для Украины и для украинского - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой - у меня с ним была разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это ", - цитирует Зеленского его пресс-служба во вторник.
Отмечается, что непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украину по поручению главы государства занимался руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время ", - сказал руководитель Офиса президента.
Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.
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