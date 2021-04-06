МВФ значительно ухудшил прогноз роста ВВП Армении в 2021г

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Армении в 2021 году на уровне 1%, говорится в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook.
В октябре 2020 года МВФ прогнозировал рост ВВП Армении в 2021 году на уровне 3,5%.
Согласно новым оценкам фонда, в 2022 году экономика страны все же вырастет на 3,5%.
Инфляция в стране в 2021 году, по мнению фонда, составит 3,9%, в 2022 году - 3,2%.
По данным Национальной статистической службы Армении, экономический спад в республике в 2020 году составил 7,5%. В госбюджете на 2021 год предусмотрен экономический рост на уровне 3,2%.
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