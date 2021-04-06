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Регион 06.04.2021 22:01

МВФ значительно ухудшил прогноз роста ВВП Армении в 2021г

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Армении в 2021 году на уровне 1%, говорится в апрельском обзоре мировой экономики World Economic Outlook.

В октябре 2020 года МВФ прогнозировал рост ВВП Армении в 2021 году на уровне 3,5%.

Согласно новым оценкам фонда, в 2022 году экономика страны все же вырастет на 3,5%.

Инфляция в стране в 2021 году, по мнению фонда, составит 3,9%, в 2022 году - 3,2%.

По данным Национальной статистической службы Армении, экономический спад в республике в 2020 году составил 7,5%. В госбюджете на 2021 год предусмотрен экономический рост на уровне 3,2%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, ВВП, МВФ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]