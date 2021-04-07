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Регион 07.04.2021 09:01

Судно под флагом Ирана подверглось обстрелу неподалеку от побережья Йемена

Судно "Савиз" под иранским флагом подверглось во вторник ракетному обстрелу в Красном море, сообщает иранское агентство Мехр.

Согласно информации другого иранского агентства "Тасним", судно пострадало от применения магнитной мины.

По первоначальным данным, инцидент произошел в районе между побережьями Йемена и Эритреи.

Межарабский информационный портал "аль-Хадат" в свою очередь сообщает, что судно "Савиз" ранее использовалось иранским Корпусом стражей Исламской революции для сбора разведывательной информации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, СУДНО, КРАСНОЕ/МОРЕ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]