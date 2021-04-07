НАТО пока не собирается принимать в свой состав Украину, заявили в Берлине

НАТО пока не собирается принимать в состав альянса Украину, шаги в соответствующем направлении пока не предусмотрены, заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Дальнейшие шаги в отношении членства не предусмотрены", - сказала Деммер журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, "НАТО при приеме новых членов следует политике открытых дверей", а "Украина - долгосрочный партнер НАТО, альянс его очень ценит".

Тем не менее, новые шаги не запланированы, подчеркнула она.