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СНГ 07.04.2021 18:28

НАТО пока не собирается принимать в свой состав Украину, заявили в Берлине

НАТО пока не собирается принимать в состав альянса Украину, шаги в соответствующем направлении пока не предусмотрены, заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Дальнейшие шаги в отношении членства не предусмотрены", - сказала Деммер журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, "НАТО при приеме новых членов следует политике открытых дверей", а "Украина - долгосрочный партнер НАТО, альянс его очень ценит".

Тем не менее, новые шаги не запланированы, подчеркнула она.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]