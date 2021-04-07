Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0182 RUR   0.022 GBR   2.3513 TRY   0.2084

Цена на нефть

06.04 $/bbl   WTI 59.33 0.68 Brent 62.74 0.59

Погода в Баку

  ночь день

Регион 07.04.2021 23:47

Международные валютные резервы Грузии в I квартале выросли почти на 5%

Международные валютные резервы Грузии за январь-март 2021 года увеличились на $190,7 млн, или на 4,9% - до $4 млрд 101,3 млн, сообщил Национальный банк республики.

В марте валютные резервы страны выросли на 0,6%, за год (с конца марта 2020 года по конец марта 2021 года) - на 20,6%.

Резервы в иностранной валюте на конец первого квартала составили $3 млрд 894,3 млн (рост на 5,2% с начала года), специальные права заимствования (SDR) - $207,9 млн (снижение на 2,3%).

Согласно "Основным экономическим и финансовым индикаторам Грузии", международные валютные резервы страны на конец 2021 года ожидаются в объеме $3 млрд 440,5 млн, или 21,2% прогнозируемого ВВП ($16 млрд 194,7 млн).

Как сообщалось, в 2020 году международные валютные резервы Грузии выросли на 11,5%, до $3 млрд 910,6 млн (24,6% ВВП).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]