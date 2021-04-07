Международные валютные резервы Грузии в I квартале выросли почти на 5%

Международные валютные резервы Грузии за январь-март 2021 года увеличились на $190,7 млн, или на 4,9% - до $4 млрд 101,3 млн, сообщил Национальный банк республики.

В марте валютные резервы страны выросли на 0,6%, за год (с конца марта 2020 года по конец марта 2021 года) - на 20,6%.

Резервы в иностранной валюте на конец первого квартала составили $3 млрд 894,3 млн (рост на 5,2% с начала года), специальные права заимствования (SDR) - $207,9 млн (снижение на 2,3%).

Согласно "Основным экономическим и финансовым индикаторам Грузии", международные валютные резервы страны на конец 2021 года ожидаются в объеме $3 млрд 440,5 млн, или 21,2% прогнозируемого ВВП ($16 млрд 194,7 млн).

Как сообщалось, в 2020 году международные валютные резервы Грузии выросли на 11,5%, до $3 млрд 910,6 млн (24,6% ВВП).