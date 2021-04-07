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Регион 07.04.2021 17:19

В Грузии выявлено более 80 заражений "британским" штаммом COVID-19

В Грузии лабораторно подтверждено более 80 случаев заражения так называемым "британским" штаммом коронавируса, сообщил в среду на брифинге глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.

При этом он не исключил, что циркуляция "британского" штамма в стране находится уже в пределах 20-30% от общей заболеваемости COVID-19.

"Циркулирует новый штамм. Нами лабораторно идентифицированы приблизительно более 80 случаев, но это то, что лабораторно идентифицировано, конечно же, число случаев намного больше", - сказал Гамкрелидзе.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние сутки зафиксировано 687 новых случаев заражения COVID-19, скончались восемь человек.

Всего с начала пандемии в Грузии подтверждено 285 тыс. 645 случаев заражения, скончались 3 тыс. 840 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ШТАММ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]