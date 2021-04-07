В Грузии лабораторно подтверждено более 80 случаев заражения так называемым "британским" штаммом коронавируса, сообщил в среду на брифинге глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.

При этом он не исключил, что циркуляция "британского" штамма в стране находится уже в пределах 20-30% от общей заболеваемости COVID-19.

"Циркулирует новый штамм. Нами лабораторно идентифицированы приблизительно более 80 случаев, но это то, что лабораторно идентифицировано, конечно же, число случаев намного больше", - сказал Гамкрелидзе.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние сутки зафиксировано 687 новых случаев заражения COVID-19, скончались восемь человек.

Всего с начала пандемии в Грузии подтверждено 285 тыс. 645 случаев заражения, скончались 3 тыс. 840 человек.