Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0182 RUR   0.022 GBR   2.3513 TRY   0.2084

Цена на нефть

06.04 $/bbl   WTI 59.33 0.68 Brent 62.74 0.59

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.04.2021 00:25

В Великобритании заработал новый орган для контроля за интернет-гигантами

Великобритания создала новый регулирующий орган, который займется вопросами антиконкурентного поведения среди крупнейших в мире технологических компаний.

Новый орган, получивший название Подразделение цифровых рынков (The Digital Markets Unit, DMU), будет следить за тем, чтобы такие интернет-гиганты, как Facebook Inc. и принадлежащая Alphabet Inc. Google, не использовали свое доминирующее положение на рынке для подавления конкуренции, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

О создании этой структуры было объявлено в прошлом году, но официально она заработала в минувший вторник, хотя и с ограниченными полномочиями. DMU не сможет налагать штрафы, пока парламент не одобрит законодательство, регламентирующее его контрольно-надзорные полномочия, что ожидается в следующем году. Тем временем ведомство набирает персонал и должно начать разработку юридически обязывающего кодекса поведения для компаний.

DMU будет входить в структуру Управления по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA). Возглавлять подразделение будет Уилл Хэйтер, который до этого также работал в регулирующих органах, а на протяжении большей части последнего года занимался выходом Великобритании из ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РЕГУЛЯТОР, КОМПАНИИ


Похожие новости


Лондонский транспортный регулятор намерен ужесточить правила работы такси

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]