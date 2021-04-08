В Великобритании заработал новый орган для контроля за интернет-гигантами

Великобритания создала новый регулирующий орган, который займется вопросами антиконкурентного поведения среди крупнейших в мире технологических компаний.
Новый орган, получивший название Подразделение цифровых рынков (The Digital Markets Unit, DMU), будет следить за тем, чтобы такие интернет-гиганты, как Facebook Inc. и принадлежащая Alphabet Inc. Google, не использовали свое доминирующее положение на рынке для подавления конкуренции, говорится в сообщении на сайте британского правительства.
О создании этой структуры было объявлено в прошлом году, но официально она заработала в минувший вторник, хотя и с ограниченными полномочиями. DMU не сможет налагать штрафы, пока парламент не одобрит законодательство, регламентирующее его контрольно-надзорные полномочия, что ожидается в следующем году. Тем временем ведомство набирает персонал и должно начать разработку юридически обязывающего кодекса поведения для компаний.
DMU будет входить в структуру Управления по защите конкуренции и рынкам Великобритании (Competition and Markets Authority, CMA). Возглавлять подразделение будет Уилл Хэйтер, который до этого также работал в регулирующих органах, а на протяжении большей части последнего года занимался выходом Великобритании из ЕС.
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