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СНГ 08.04.2021 12:14

Митингующие в столице Киргизии требуют отставки главы МВД

Около 200 человек в четверг вышли на митинг в Бишкеке с требованием отставки министра внутренних дел Киргизии Улана Ниязбекова, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Участники акции собрались у здания МВД в центре Бишкека с требованием отправить в отставку главу ведомства и начальника Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.

Одна из участниц акции, руководитель общественного фонда "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова сообщила "Интерфаксу", что акция была спонтанной, поводом для ее проведения стало убийство 27-летней женщины, похищенной в минувший вторник в Бишкеке для вступления в брак.

"О начале акции было объявлено накануне в социальных сетях, каких-либо организаторов митинга нет, вышли жители столицы, которые против творящегося беззакония в стране, халатного отношения к своей работе сотрудников милиции", - сказала Турдубекова.

Митингующие скандировали лозунги "в отставку" и "позор".

По версии ГУВД Бишкека, Айзада Канатбекова была похищена группой лиц 5 апреля в Бишкеке. 7 апреля в пригороде столицы в салоне автомобиля были обнаружены тела Канатбековой и 36-летнего мужчины.

"Со слов свидетелей, мужчина планировал жениться на Канатбековой. По предварительной версии, в ходе словесной перепалки, переросшей в конфликт, мужчина задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством, путем нанесения самому себе ножевых ранений в области шеи", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУВД столицы.

Один из соучастников похищения - 29-летний гражданин республики задержан и водворен в следственный изолятор, поиск других подозреваемых в совершении похищения продолжается, сообщили в пресс-службе.

Вместе с тем премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов заявил, что виновные в похищении женщины должны понести справедливое наказание.

"Похищение девушек с целью принуждению к браку - это преступление, за которым должно следовать неотвратимое уголовное наказание. Это действие против личности, и этому нет никакого оправдания", - говорится в заявлении Марипова, распространненном его пресс-службой.

"Ала качуу (кража невесты) - это не традиция, а уголовно наказуемое преступление, и мы обязаны донести это до каждого человека в нашей стране", - заявил Марипов.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, БИШКЕК, МВД, МИТИНГ


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