Путин в послании обозначит ориентиры социально-экономического развития РФ

В послании президента Федеральному Собранию будут традиционно обозначены ориентиры социально-экономического развития страны, заявил глава государства Владимир Путин.

"В этом документе традиционно обозначаются стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, важнейшие задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах", - сказал он на совещании о реализации посланий 2019 и 2020 годов.

"Здесь важен именно системный подход, преемственность целей, которые мы перед собой ставим, постоянная настройка тех механизмов, инструментов, которые есть в нашем распоряжении, и которые мы с вами создаем для совместной работы", - продолжил Путин.