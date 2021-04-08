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СНГ 08.04.2021 17:45

Путин в послании обозначит ориентиры социально-экономического развития РФ

В послании президента Федеральному Собранию будут традиционно обозначены ориентиры социально-экономического развития страны, заявил глава государства Владимир Путин.

"В этом документе традиционно обозначаются стратегические ориентиры социально-экономического развития страны, важнейшие задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах", - сказал он на совещании о реализации посланий 2019 и 2020 годов.

"Здесь важен именно системный подход, преемственность целей, которые мы перед собой ставим, постоянная настройка тех механизмов, инструментов, которые есть в нашем распоряжении, и которые мы с вами создаем для совместной работы", - продолжил Путин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]