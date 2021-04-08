Уровень утилизации ПНГ до 2025г не удастся обеспечить на уровне 95% из-за новых проектов - проект Генсхемы

Реализация уже запланированных нефтяными компаниями проектов позволяет довести уровень использования попутного нефтяного газа (ПНГ) до 95% по зрелым месторождениям не позднее 2027 года и поддерживать его (без учета вновь вводимых месторождений) в перспективе до 2035 года.

"По новым месторождениям предполагается обеспечивать уровень использования ПНГ в соответствии с проектно-технологическими документами на разработку месторождений. В связи с большим запланированным объемом ввода новых месторождений в перспективе до 2025 года не удастся обеспечить сжигание ПНГ на плановом уровне не более 5%", - следует из проекта Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2035 года.

Основными направлениями утилизации ПНГ в перспективе до 2035 года будут являться: первичная газопереработка с получением ШФЛУ, стабильного газового бензина и сухого отбензиненного газа, подаваемого в ЕСГ. Кроме того, указывается производство электрической и тепловой энергии вблизи мест добычи, в том числе на нужны нефтяных промыслов (в случае их удаленности от газотранспортной инфраструктуры и потенциальных потребителей), обратная закачка в пласт для поддержания пластового давления, водогазовое воздействие, получение этана - сырья для нефтехимии, а также использование в процессах по получению СУГ, синтетических углеводородов (процесс GTL) и метанола.