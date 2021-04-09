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Дальнее зарубежье 09.04.2021 12:50

Китай вновь призвал к борьбе против "вакцинного национализма"

К решительному противостоянию "вакцинному национализму" и координации политики доступности вакцин от коронавируса для развивающихся стран в целях сдерживания пандемии призвал глава Народного банка Китая (НБК, китайский Центробанк) И Ган.

"Международное сообщество должно работать сообща, чтобы противостоять "вакцинному национализму", укреплять сотрудничество и координацию политики в борьбе с COVID-19, а также значимым образом повышать доступность вакцин в развивающихся странах", - говорится в заявлении И Гана руководящему комитету Международного валютного фонда.

И Ган сообщил, Китай либо предоставил, либо планирует предложить вакцинную помощь 80 странам, в то время как экспортирует вакцины в более чем 40 стран. Он также предоставляет 10 млн доз вакцин для COVAX.

Сс призывом противостоять "вакцинному национализму" в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель в начале этой недели выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

Глава НБК заверил, что Китай продолжит оказывать необходимую денежно-кредитную поддержку своей экономике и воздержится от резкого сворачивания стимулирующих мер.

"Разумная денежно-кредитная политика будет осуществляться гибко, целенаправленно, разумно и надлежащим образом", - отметил он.

По его словам, фискальная политика в Китае будет сосредоточена на "качестве, эффективности и устойчивости", поскольку экономика страны, как ожидается, продолжит восстанавливаться в этом году, а рост ВВП, по прогнозам, составит более 6%, сказал он.

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Тэги: КИТАЙ, ВАКЦИНЫ, МИР, ОБЕСПЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]