АИКГФ определился с исполнителем клиентских заказов по операциям с ценными бумагами

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) отобрал компанию для исполнения клиентских заказов по операциям с ценными бумагами, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в АИКГФ.

Победителем соответствующего отбора, проведенного фондом, стала инвестиционная компания «ABB-Invest» («дочка» Международного банка Азербайджана).

СABB-Investзаключен контракт на сумму 6 тыс. манатов.

А. Мамедов