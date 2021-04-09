АИКГФ определился с исполнителем клиентских заказов по операциям с ценными бумагами

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) отобрал компанию для исполнения клиентских заказов по операциям с ценными бумагами, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в АИКГФ.
Победителем соответствующего отбора, проведенного фондом, стала инвестиционная компания «ABB-Invest» («дочка» Международного банка Азербайджана).
СABB-Investзаключен контракт на сумму 6 тыс. манатов.
А. Мамедов
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