Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0237 RUR   0.0221 GBR   2.3347 TRY   0.2087

Цена на нефть

08.04 $/bbl   WTI 59.60 -0.17 Brent 63.20 0.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.04.2021 21:04

Словацкий вице-премьер обратился к Венгрии за помощью в оценке российского "Спутника V"

Заместитель главы правительства Словакии Игор Матович в пятницу обратился за помощью к венгерским специалистам в оценке эффективности российской вакцины "Спутник V", сообщает Associated Press.

"Я приехал сюда для того, чтобы попросить о помощи, и Венгрия сможет помочь. Я попросил, чтобы венгерские лаборатории дали оценку российской вакцине "Спутник V", которую получили в Словакии. В Словакии таких лабораторий нет", - сказал он на пресс-конференции в Будапеште.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что венгерские лаборатории готовы исследовать дозы вакцины "Спутник V", которые получила Словакия.

"Мы рады выполнить этот запрос. У нас есть возможности. У нас есть международно признанные лаборатории, и соответствующие умения", - сказал Сийярто.

Ранее в этом году Словакия пережила правительственный кризис, который продолжался несколько недель из-за того, что Матович, бывший тогда премьером, закупил партию российской вакцины "Спутник V", не поставив в известность других представителей руководства страны.

В минувший четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть предоставленную им вакцину "Спутник V" из-за нарушений контрактов и протестировать вакцину в сертифицированной ЕС лаборатории.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, ВАКЦИНА, ЗАПРОС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]