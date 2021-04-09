Заместитель главы правительства Словакии Игор Матович в пятницу обратился за помощью к венгерским специалистам в оценке эффективности российской вакцины "Спутник V", сообщает Associated Press.

"Я приехал сюда для того, чтобы попросить о помощи, и Венгрия сможет помочь. Я попросил, чтобы венгерские лаборатории дали оценку российской вакцине "Спутник V", которую получили в Словакии. В Словакии таких лабораторий нет", - сказал он на пресс-конференции в Будапеште.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что венгерские лаборатории готовы исследовать дозы вакцины "Спутник V", которые получила Словакия.

"Мы рады выполнить этот запрос. У нас есть возможности. У нас есть международно признанные лаборатории, и соответствующие умения", - сказал Сийярто.

Ранее в этом году Словакия пережила правительственный кризис, который продолжался несколько недель из-за того, что Матович, бывший тогда премьером, закупил партию российской вакцины "Спутник V", не поставив в известность других представителей руководства страны.

В минувший четверг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть предоставленную им вакцину "Спутник V" из-за нарушений контрактов и протестировать вакцину в сертифицированной ЕС лаборатории.