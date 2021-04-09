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Внешняя политика 09.04.2021 20:47

Президент Азербайджана выразил соболезнования королеве и премьер-министру Великобритании

Президент Азербайджана выразил соболезнования королеве Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II в связи с кончиной ее супруга принца Филиппа, сообщает сайт главы государства.

«Прожив благородную и достойную жизнь, принц Филипп верно служил своему народу, всегда был с вами и поддерживал вас в вашей ответственной работе на благо вашей страны. Я разделяю ваше горе в эти трудные времена и от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования вам, членам вашей семьи и всему вашему народу», - говорится в тексте соболезнования.

Алиев также выразил соболезнования премьер-министру Соединенного королевства Борису Джонсону.

«С глубокой скорбью воспринял известие о смерти принца Филиппа. От имени себя и народа Азербайджана выражаю глубочайшие соболезнования вам, семье погибшего и всему народу Соединенного Королевства в связи с этой тяжелой утратой», - отмечается в тексте соболезнования.

Принц Филипп ушел из жизни в возрасте 99 лет. Он не дожил два месяца до своего 100-летия.

В этом году супругу Елизаветы II сделали операцию на сердце, в общей сложности он находился в больницах почти месяц. Это был самый долгий период, на который он когда-либо был госпитализирован. После этого, он был выписан и оставался в Виндзоре.

Принц Филипп родился в 1921 году на острове Корфу, принадлежал царствовавшей в Греции династии Глюксбургов. Он учился в Германии, Шотландии и Англии. Принц Филипп служил на флоте и участвовал во Второй мировой войне.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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